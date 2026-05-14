Video: así fue la persecución de los delincuentes que asaltaron a una pareja de ancianos

Así fue la persecución de los delincuentes que asaltaron a una pareja de ancianos

Una pareja de adultos mayores se encontraba en su vivienda de Guido y 11 de Septiembre cuando un grupo de delincuentes ingresó al lugar, los maniató y robó diversos elementos de valor.

Tras el alerta al 911, personal policial acudió al domicilio y encontró a los sospechosos descendiendo por un balcón para luego darse a la fuga a bordo de una camioneta blanca Honda HR-V.

De inmediato se inició una persecución que atravesó distintos barrios de la ciudad y culminó en la zona de Magnasco y Rosales, donde los delincuentes abandonaron el vehículo y escaparon a pie hacia sectores descampados, logrando evadir el operativo cerrojo.

Parte de la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de una vivienda del barrio Santa Rita. En las imágenes se observa a la camioneta circulando a gran velocidad mientras era seguida por varios patrulleros.

Además, durante el operativo se escucharon múltiples detonaciones que alarmaron a los vecinos de la zona. “Fue un fuerte susto por la cantidad de tiros”, señalaron en diálogo con 0223.

Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los patrulleros recibió un impacto de bala en el capot, mientras que otro móvil sufrió daños en los neumáticos tras pasar sobre “miguelitos” arrojados por los delincuentes durante la fuga.

Abandonaron el rodado que tenía pedido de secuestro y lograron escapar.

Horas más tarde, los investigadores determinaron que la camioneta utilizada por los sospechosos tenía las chapas patentes adulteradas y contaba con un pedido de secuestro activo por un robo automotor agravado denunciado días atrás en la jurisdicción de la comisaría séptima.

La investigación quedó a cargo del fiscal Mariano Moyano que dispuso la formación de actuaciones de rigor, dio intervención a la Policía Científica y el secuestro formal del vehículo utilizado en el ilícito. La investigación continúa para identificar y detener a los responsables.