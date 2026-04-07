Habitación bajo llave, moscas y cucarachas: el espeluznante escenario donde hallaron a la joven con discapacidad muerta

Un espeluznante hallazgo en la ciudad de Federación dejó al descubierto una trama de abandono y cinismo que conmueve a toda la provincia. La Policía localizó el cuerpo sin vida de Luana, una joven de 15 años con parálisis cerebral, quien yacía en una habitación bajo llave. Según las pericias forenses, la adolescente llevaba fallecida al menos un mes mientras sus padres continuaban con su rutina diaria con total normalidad. El escenario dantesco obligó a los investigadores a recaratular la causa ante la sospecha de una desprotección extrema y deliberada.

Dentro de la vivienda, los efectivos se toparon con una habitación invadida por insectos y un olor nauseabundo que la madre intentaba disimular constantemente. Para evitar que el secreto saliera a la luz, la mujer utilizaba potentes químicos y venenos bajo la excusa de estar combatiendo una plaga inexistente. Incluso impedía el ingreso de otros familiares directos asegurando que la joven dormía o necesitaba tranquilidad absoluta debido a su delicado estado. La macabra puesta en escena permitió que el cadáver permaneciera oculto bajo una manta durante semanas sin levantar sospechas.

La madre de la joven impedía el ingreso de familiares directos.

La hipótesis con respecto a la causa de la muerte de la joven con discapacidad

Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia física directa, lo que refuerza la hipótesis del abandono de persona. La justicia investiga si la falta de alimento, agua y la medicación esencial para su patología fueron los desencadenantes de su trágico final. Tras el deceso, los progenitores habrían decidido mantener la puerta cerrada con llave para ocultar la evidencia del descuido fatal que terminó con la vida de su hija. Ambos permanecen detenidos mientras se analizan los teléfonos y los testimonios de los vecinos del barrio.

El pacto de silencio se rompió de la manera más inesperada cuando el hermano de apenas cinco años relató lo sucedido tras presenciar una fuerte discusión. La comunidad local se manifestó frente a la vivienda exigiendo justicia y denunciando que la familia pedía donaciones de dinero que nunca llegaban a la menor. El caso de negligencia extrema puso bajo la lupa el rol de los organismos de control y la red de contención social.