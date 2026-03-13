La IA simuló los grupos de la Copa Libertadores y a Boca le tocó el de la “muerte”

Cada vez falta menos para conocer los grupos de la Copa Libertadores 2026. El sorteo de llevará a cabo el jueves 19 de marzo y, en la antesala de la ceremonia, la Inteligencia Artificial hizo su simulación, determinando el destino de los 32 equipos participantes.

Gemini tomó nota de la conformación de los bolilleros y que Flamengo será el jefe de serie del Grupo A por ser el último campeón. Además, tuvo en cuenta que los cuatro equipos provenientes del repechaje (DIM, Deportes Tolima, Sporting Cristal y Barcelona) no aplican en la restricción de un equipo del mismo país por grupo.

En el simulacro, la IA ubicó a Boca Juniors en el Grupo B junto con Corinthians, su verdugo histórico. Además, también apareció la Universidad Católica de Chile y Barcelona de Guayaquil, uno de los clubes más peligrosos de los que provienen de la fase previa.

Los demás clubes argentinos tuvieron -en principio- un grupo amigable, a excepción de Rosario Central, que lo comparte con Palmeiras, Cerro Porteño y Deportes Tolima.

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026, según la IA

Grupo A: Flamengo (BRA), Libertad (PAR), Junior (COL) y Universidad Central (VEN)

Grupo B: Boca Juniors (ARG), Corinthians (BRA), Universidad Católica (CHI) y Barcelona (ECU)

Grupo C: Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR), Rosario Central (ARG) y Deportes Tolima (COL)

Grupo D: Peñarol (URU), Lanús (ARG), Santa Fe (COL) y Mirassol (BRA)

Grupo E: LDU Quito (ECU), Estudiantes LP (ARG), Always Ready (BOL) y Sporting Cristal (PER)

Grupo F: Nacional (URU), Bolívar (BOL), Coquimbo Unido (CHI) y Platense (ARG)

Grupo G: Fluminense (BRA), Universitario (PER), Deportivo La Guaira (VEN) e Indep. Rivadavia(ARG)