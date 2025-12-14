Fuerte respaldo de Independiente Rivadavia y Vélez a Claudio “Chiqui” Tapia

En medio de una fuerte tensión política y judicial que atraviesa al fútbol argentino, los presidentes de Independiente Rivadavia de Mendoza y del Club Atlético Vélez Sarsfield expresaron su respaldo explícito a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El apoyo llega en un contexto complicado para la conducción de la AFA, que en las últimas semanas fue objeto de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia federal en el marco de la causa conocida como “Sur Finanzas”, que alcanzó a la sede de la AFA, a numerosos clubes y a domicilios vinculados a la investigación.

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, ofreció un respaldo público a Tapia al término del sorteo de la Copa Argentina, calificando de “show” algunos de los allanamientos realizados y respaldando la postura del titular de la AFA de no ceder ante lo que describió como presiones externas.

Vila destacó que Tapia se mostró “tranquilo, dando fundamentos y defendiendo la postura” frente a las críticas, y aseguró que “toda la dirigencia estuvo de acuerdo” con esa postura, en referencia a la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional.

Asimismo, Vila cuestionó el impulso político detrás de ciertos reclamos, apuntando a sectores que promueven sociedades anónimas deportivas (SAD) y advirtió que “a ningún partido político le conviene meterse con los clubes porque cumplen un rol social muy importante”.

Vélez también ratifica su apoyo

Por su parte, Fabián Berlanga, presidente del Club Atlético Vélez Sarsfield, expresó su respaldo a Tapia y criticó al Gobierno nacional y a figuras como Juan Sebastián Verón, en medio de la disputa por la conducción de la AFA. “Estaría bueno que venga y exprese todo lo que cree que está mal. No creo que pase por un problema entre instituciones, pasa por otro lado”, expresó.

Berlanga destacó logros de la gestión de Tapia, particularmente en la transformación institucional de la AFA, y comparó las críticas actuales con las que enfrentó el dirigente al asumir su cargo. “Cuando agarró la AFA, era una AFA fundida, un descontrol, con aquel famoso papelón del 38 a 38, y hoy han hecho muchas cosas”, remarcó.

Berlanga respaldó a Tapia y apuntó contra el Gobierno y Verón

En la misma línea, Berlanga apuntó directamente contra el Poder Ejecutivo y vinculó la embestida política con la intención de impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD): “Creo que son ellos los que están impulsando un poco las SAD y se equivocan. A ningún partido político le conviene meterse con los clubes, porque cumplimos un rol social muy importante”.

El fuerte respaldo de los presidentes de Independiente Rivadavia y Vélez se da en paralelo a un momento de altísima presión sobre la dirigencia de la AFA, con investigaciones judiciales, embates mediáticos y una disputa política en torno al modelo de gestión del fútbol argentino.