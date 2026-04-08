Otro golpe al bolsillo: el pan aumentó un 10% y el kilo cuesta casi $4 mil

Acuciados por el aumento de los insumos, desde el Centro de Industriales Panaderos de Mar del Plata dieron a conocer este miércoles la nueva lista de precios sugeridos. El precio del pan no tenía variaciones desde agosto del 2025.

Días atrás, desde la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines lanzaron un comunicado urgente en el que exponía la crítica situación que atraviesa el sector panadero en todo el país y anticipaba que los aumentos de los costos impactarán en los precios al público en los próximos días.

Desde la entidad señalaron que los valores actuales eran “insostenibles” frente a una escalada constante en los insumos y servicios necesarios para la producción. En detalle, advertían que las grasas, margarinas, azúcar y derivados habían subido un 30%, sin contar con el incremento de los servicios públicos como el gas, la luz y el agua.

La situación en Mar del Plata

Este miércoles, Carlos Monzón, presidente del Centro de Industriales Panaderos local, brindó a 0223 la nueva lista de precios, con un kilo de pan que alcanza los $3800, un 10% mas caro que en agosto de 2025, cuando fue el último incremento.

Los nuevos valores: