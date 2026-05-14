Después de diez meses, la inflación volvió a bajar: cuánto midió en abril

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló este jueves que la inflación de abril fue del 2,6%, desacelerando por primera vez después de diez meses.

Después del 3,4% que se registró en marzo pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cayó 0,8 puntos porcentuales en sintonía con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA). Así, registró una suba del 12,3% en los cuatro primeros meses del año y promedia el 32,4% en la comparación interanual.

A mediados de abril, el presidente Javier Milei había atribuido la suba de marzo factores estacionales y de coyuntura como la guerra en Medio Oriente e insistió con que “la inflación va a empezar con cero este año”.

“La inflación va a empezar a ceder. Va a empezar con cero este año, no es que vaya a ser cero, yo lo aclaré”, explicó el mandatario, en un intento por matizar sus propias proyecciones.

Javier Milei insiste en que “la inflación va a empezar con cero este año”

La inflación de abril

A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de transporte y electricidad. Le sigue IPC núcleo (2,3%) por el aumento en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y en Restaurantes y comidas fuera del hogar; y los precios Estacionales (0,0%), que tuvieron subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria que fueron compensados con las caídas en los precios de turismo y frutas.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,4%) como consecuencia del aumento en combustibles. La segunda división con mayor incremento fue Educación (4,2%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional en abril de 2026 fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1,0%).

En la región Pampeana, el conglomerado que incluye a General Pueyrredon, los precios mostraron un comportamiento menos agresivo y subieron un 2,4%.