Crisis, incertidumbre y previsión: por qué cada vez más argentinos apuestan a los seguros de vida

En medio de la incertidumbre que atraviesa la Argentina, la preocupación por el futuro se vuelve cada vez más palpable y, en ese contexto de crisis e inestabilidad, crece la cantidad de personas que optan por invertir en un seguro de vida.

Según datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en marzo la producción neta mensual de la industria aseguradora registró un incremento del 4,5% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Lejos de ser un dato aislado, este crecimiento refleja un cambio de enfoque: cada vez más personas priorizan herramientas de protección y previsión, buscando resguardar su estabilidad y la de sus familias frente a un escenario que aún es desconocido.

¿Qué son lo seguros de vida y qué tipo hay?

Las pólizas de protección son herramientas de ahorro que permiten cubrir riesgos y construir un patrimonio para el futuro en caso de muerte, enfermedad o retiro.

Se dividen principalmente en tres categorías:

1. Seguros de vida puros: Cubren exclusivamente el riesgo de fallecimiento, incapacidad total y permanente o enfermedades graves. Brindan una suma asegurada inmediata a la familia en caso de siniestro.

2. Seguros de vida con componente de ahorro (o con capitalización): Combinan protección por fallecimiento con un plan de ahorro que genera rendimientos a lo largo del tiempo.

3. Seguros de Retiro: Enfocados principalmente en la etapa de jubilación. Permiten generar un capital importante o una renta vitalicia, y se pueden contratar tanto en pesos ajustables por inflación como en dólares.

En el último año se registró un crecimiento real de la demanda y los números continúan en alza. Al respecto, el productor de seguros, Leandro Morales, explicó en diálogo con 0223: "Los motivos son una mayor valoración de la protección familiar tras la pandemia, más conciencia sobre las limitaciones de la jubilación estatal y la baja de natalidad que pone en riesgo el sistema previsional actual".

Otros de los factores que han influido es que "son productos conservadores que permiten acumular capital con el paso del tiempo y, en muchos casos, garantizan una renta mínima y que las primas de seguros de vida y retiro son deducibles de Ganancias (Art. 81), con un tope anual de $753.472 para 2026", detalló.

Una decisión consciente: los aspectos que consideran los usuarios

Elegir un seguro de vida dejó de ser una reacción impulsiva y los clientes comenzaron a evaluar con mayor detenimiento factores como la cobertura, el costo, la flexibilidad y la confianza en la aseguradora.

En este sentido, Morales reveló que desde lo económico, los clientes eligen desde la flexibilidad de los aportes: "Comparado con alternativas tradicionales (plazo fijo, dólares guardados, UVA o fondos comunes), los seguros de retiro en pesos ajustables suelen destacar por el interés compuesto, la protección por fallecimiento y los beneficios fiscales".

A su vez, la solvencia de la compañía es clave, "algunas empresas tienen décadas de trayectoria, respaldo sólido e historial de cumplimiento en todas las crisis económicas del país", manifestó.

Otro factor que entra en juego es lo emocional: "Saber que los seres queridos estarán cubiertos si algo ocurre, la tranquilidad de dejar el futuro más ordenado y el sentido de responsabilidad hacia la familia y el deseo de dejar un legado", reflexionó.

Proyectarse hacia un futuro que aún parece lejano, preguntarse qué ocurriría ante un accidente o cómo se sostendría la familia en caso de ausencia, son algunos de los disparadores que empiezan a quebrar el tabú que históricamente rodea a los seguros de vida.

"En la cultura argentina predomina la idea de 'no hablemos de la muerte', 'eso no me va a pasar a mí' o simplemente evitar pensar demasiado en el futuro y en la jubilación. Sin embargo, cada vez más personas -especialmente profesionales y familias jóvenes- están abriendo la conversación cuando entienden que se trata de protección y planificación inteligente, más que de un tema sombrío", concluyó el especialista.