Fiestas con menos pan dulce y sidra: los productos que eligen los marplatenses para consumir en Navidad y Año Nuevo

Las Fiestas ya empiezan a sentirse en Mar del Plata y, con ellas, emergen cambios claros en los consumos tradicionales. La mesa navideña que hasta hace unos años estaba llena de pan dulces, confituras y sidras hoy experimenta algunos cambios y los clásicos productos que se consumen solo a fin de año pierden protagonismo.

A esto se suma una tendencia que crece con fuerza: la búsqueda de opciones más frescas y saludables, con mayor presencia de frutas, verduras y preparaciones frías que reemplazan las comidas pesadas típicas del invierno europeo.

El reinado del budín y el declive del pan dulce tradicional

Desde la Cooperativa Obrera explicaron a 0223 que para estas fiestas hay un cambio rotundo en las preferencias: “Se están vendiendo muchas más unidades de budines que de pan dulce. Y dentro del pan dulce, el consumo se orienta a variedades con menos frutas y más chocolate”.

El rechazo a la fruta abrillantada se profundiza, tanto en pan dulces como en budines. A la vez, productos como mantecol, turrones y garrapiñadas multiplican sus ventas en diciembre, muy por encima del resto del año.

El postre de maní, un clásico de las fiestas.

Lo mismo sucede con las bebidas de brindis. La sidra, históricamente infaltable en la Navidad argentina, atraviesa un fuerte retroceso: “La sidra sigue siendo importante, pero pierde volumen de consumo y crece la cerveza. También repuntan el vino y bebidas habituales como fernet”, indicaron.

Incluso el champagne mejora sus números respecto al resto del año, aunque sin alcanzar la popularidad que gana la cerveza en las mesas familiares.

Tendencia saludable: más frutas, ensaladas y comidas frías

Las altas temperaturas de diciembre influyen directamente en los hábitos de compra. Cada vez más marplatenses incorporan ensaladas frescas, frutas de estación y opciones livianas para celebrar, rompiendo con el imaginario navideño de alimentos calóricos que responden al invierno europeo.

“Hay más compras de frutas y comidas frías que aportan frescura. Crece la idea de una mesa navideña más saludable”, señalaron desde La Coope.

Una canasta navideña a bajo costo: los precios accesibles de La Coope

En medio de un escenario de fuerte dispersión de precios -con pan dulces que van de $2.000 a $20.000- La Coope ofrece una alternativa económica para garantizar la mesa navideña completa.

La canasta navideña económica incluye pan dulce, sidra, maní con chocolate, turrón y garrapiñadas a un precio de $4.750.

La Coope garantiza precios accesibles para estas fiestas.

La sidra es, de hecho, uno de los productos que menos aumentó: “No llega al 10% interanual, una suba sorprendentemente baja”, destacaron. El resto de los productos de consumo navideño registró incrementos del 20% al 25% en promedio.

Entre el calor, los precios, las nuevas generaciones y los hábitos más saludables, las Fiestas en Mar del Plata ya no se parecen tanto a la postal clásica. Budines en vez de pan dulce, cerveza en vez de sidra y una mesa cada vez más fresca y liviana definen un cambio cultural que llegó para quedarse.