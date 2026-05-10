Telekino 2427: resultados y ganadores de este domingo 10 de mayo

El sorteo del Telekino número 2427 de este domingo 10 de mayo puso en juego un pozo de más de 409 millones de pesos más una casa rodante y una camioneta, buscando dar una alegría millonaria a sus apostadores.

El pasado 3 de mayo hubo un afortunado ganador que acertó los 15 números y se hizo de un premio de $614.631.768 más un viaje a Río de Janeiro para dos personas, un auto 0 kilómetro y una casa estilo americana.

Es por eso que este domingo, en el sorteo Tradicional del Telekino, hubo en juego un pozo de más de 200 millones de pesos en premios a los 15 aciertos, más una casa rodante y una camioneta.

Los números que salieron fueron: 01 - 02 - 03 - 04 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24. En este sorteo no hubo ganadores con los 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 20 ganadores y cada uno se lleva $552.574.

Además se realizó el sorteo de los números de cartón. Los cinco ganadores fueron: 177.137 (Mendoza), 203.684 (Mendoza), 668.905 (Buenos Aires), 688.827 (Buenos Aires) y 697.375 (Buenos Aires). Cada uno se lleva un premio de 2.500.000 pesos.

Por su parte, el sorteo del Rekino puso en juego un pozo más de 4 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25. En este sorteo no hubo ganadores con los 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 25 ganadores y cada uno se lleva $163.725.

¿Cómo jugar al Telekino?

Cada cartón de TELEKINO cuesta $1.700 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).

Todos los días domingo, se sortean en vivo 15 bolillas de un bolillero. Si una persona consigue las 15 coincidencias del cartón, se convierte en el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.