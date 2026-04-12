Por segundo domingo consecutivo, un aportador ganó el Telekino: acertó los 15 números y se llevó más de $211 millones

El sorteo del Telekino número 2423 de este domingo 12 de abril puso en juego un pozo de más de 431 millones de pesos más una casa estilo americana, buscando dar una alegría millonaria a sus apostadores.

El pasado 5 de abril hubo un afortunado ganador de la provincia de Jujuy que acertó los 15 números y se hizo de un premio de $917.083.225, más una casa estilo americana, un viaje a Río de Janeiro para dos personas y un auto 0km.

Es por eso que este domingo, en el sorteo Tradicional del Telekino, hubo en juego un pozo de más de 211 millones de pesos en premios a los 15 aciertos, más una casa estilo americana.

Los números que salieron fueron: 23 - 19 - 07 - 18 - 04 - 05 - 24 - 03 - 17 - 20 - 25 - 16 - 21 - 10 - 01. Como si fuera poco, esta semana el sorteo del Tradicional le tocó a un afortunado apostador por segundo domingo consecutivo: el ganador que realizó la jugada en una agencia de Capital Federal se llevó un total de $211.205.263. Con 14 aciertos hubo 20 ganadores y cada uno se lleva $581.892.

Además se realizó el sorteo de los números de cartón. Los cinco ganadores fueron: 338.555 (Mendoza), 832.761 (Buenos Aires), 531.359 (Buenos Aires), 681.370 (Buenos Aires) y 873.714 (Buenos Aires). Cada uno se lleva un premio de 2.500.000 pesos.

Por su parte, el sorteo del Rekino puso en juego un pozo más de 4 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 25 - 04 - 01 - 22 - 20 - 07 -19 - 24 - 23 - 13 - 02 - 11 - 18 - 08 - 03. En este sorteo no hubo ganadores con los 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 18 ganadores y cada uno se lleva $239.461.

¿Cómo jugar al Telekino?

Cada cartón de TELEKINO cuesta $1.700 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).

Todos los días domingo, se sortean en vivo 15 bolillas de un bolillero. Si una persona consigue las 15 coincidencias del cartón, se convierte en el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.