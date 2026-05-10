Rosario Central y Racing ganaron sus partidos y se enfrentarán en cuartos de final

El "Canalla" se lo dio vuelta al Rojo y se medirá en cuartos de final ante la "Academia" que le ganó sobre el final al "Pincha".

Rosario Central dio vuelta la historia ante Independiente y le ganó 3-1 en el Gigante de Arroyito y así se metió en los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El “Rojo” abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo, cuando el goleador del torneo, Gabriel Ávalos, recibió en el área chica y solo tuvo que empujarla al fondo del arco luego de un buscapié perfecto del chileno Maximiliano Gutiérrez.

Cuando parecía que el equipo de Avellaneda se iba a ir al entretiempo en ventaja, apareció Di María, quien realizó una tremenda jugada individual y sacó un muy preciso remate para igualar el encuentro en la última del primer tiempo.

La segunda mitad fue muy pareja y tanto a Rosario Central como a Independiente les costó generar situaciones con claridad.

Sin embargo, el equipo de Jorge Almirón pudo inclinar la balanza a su favor recién a los 42 minutos del complemento, luego de que el joven Cantizano sacara un potentísimo remate después de un gran desborde del delantero Enzo Copetti, que se encargó de hacer el trabajo sucio contra la defensa del “Rojo” durante todo el encuentro.

Finalmente, el “Canalla” convirtió el 3-1 definitivo para liquidar el partido a los 92 minutos, a través de una contra letal que derivó en el gol del también juvenil Elías Verón.

De esta manera, el equipo rosarino avanzó a los cuartos de final y continúa con el sueño de ganar un torneo dentro de la cancha, luego de la polémica que se generó el año pasado cuando la AFA agregó el título de Campeón de Liga por haber finalizado primero en la tabla anual. Su rival será Racing que le ganó sobre el final a Estudiantes en La Plata.

El Racing de Gustavo Costas que venía de capa caída tras perder en Río de Janeiro ante Botafogo por la Sudamericana, sorprendió a Estudiantes en La Plata y le ganó 1-0 sobre el final con un gran cabezazo de su capitán, Santiago Sosa, y le dio el pase a los cuartos de final de este Torneo Apertura.

El partido tuvo ocasiones para ambos pero ninguno tuvo las jugadas 100% claras hasta los últimos viente minutos del encuentro. A los 26 del complemente Edwin Cetré anotó un verdadero golazo para adelantar al equipo de Medina pero la alegría le duró poco al local ya que terminó siendo anulado por offside del propio colombiano.

Y cuando parecía que se irían al alargue, Gabriel Rojas ejecutó un gran córner al segundo palo que conectó Sosa con la cabeza y puso el 1-0 definitivo para el equipo de Avellaneda.

Con este resultado se medirán este miércoles en el Gigante de Arroyito Rosario Central y Racing por un lugar en las semifinales del Apertura.

Un dato no menor y que como ocurrió en las ediciones anteriores de este formato: quedaron eliminados los primeros de cada zona y también el segundo de la zona A que fue Boca. Además hasta el momento de seis partidos que se disputaron ganaron cuatro visitantes.