Mirá la programación y los árbitros para los octavos de final del Apertura
La Liga Profesional dio a conocer los horarios y los encargados de impartir justicia en el primer cruce de playoffs que se disputarán entre sábado y domingo.
Ya está todo listo. El lunes se terminaron de confirmar los cruces y este martes se dieron a conocer los horarios y quiénes serán los árbitros de campo y de VAR para los octavos de final del Torneo Apertura que se disputarán sábado y domingo. En caso de igualar en los 90', se jugarán dos tiempo suplementarios de 15' y, de no sacarse diferencias, se definirá con tiros desde el punto penal
Programación completa
Sábado 9 de mayo
16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Lucas Pardo
19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Diego Romero
21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Iván Núñez
21.30 Ind. Rivadavia Mza. (1° B) – Unión (8° A)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germanota
Domingo 10 de mayo
15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti
17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba
21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisela Trucco
