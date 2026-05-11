Quiénes son los "héroes" de Qatar que no están en la lista preliminar de Scaloni

De los 26 de Qatar, hay cuatro que no figuran en la prelista y algunos más que no estarán en la definitiva.

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, presentó la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026, en la que varios héroes de Qatar 2022 no figuran.

Entre los arqueros, si bien fueron llamados Emiliano "Dibu" Martínez y Gerónimo Rulli, se destaca la ausencia de Franco Armani, quien fue convocado por última vez para la Selección Argentina hace casi dos años. De todas formas, y más allá de su presente, el arquero de River dio un paso al costado del equipo nacional tras la Copa América 2024.

En lo que respecta a la defensa, se repiten todos los nombres a excepción de Juan Foyth, que en enero sufrió la rotura del tendón de aquiles izquierdo y no podrá decir presente en la cita mundialista. De todas formas, no todos los que estuvieron en Qatar irán a Estados Unidos.

En la mitad de la cancha también hay solo un ausente. Se trata de Alejandro "Papu" Gómez, quien no volvió a ser convocado luego de la conquista en el Mundial de Qatar 2022. Esta situación es la más especial, porque entre rumores y sospechas, quedó completamente afuera de las siguientes listas, y ni siquiera participó de los festejos en el Monumental.

Finalmente, los últimos tres héroes de Qatar que no aparecen en la prelista de Scaloni son Ángel Di María, quien finalizó su ciclo con la Selección tras la conquista de la Copa América, Paulo Dybala, que no consigue continuidad en la Roma por culpa de las lesiones, y Ángel Correa, que con solo 31 años decidió irse a la liga mexicana y salió del radar de la "Albiceleste".

De todas maneras, aún hay varios jugadores como Germán Pezzella y Guido Rodríguez que, si bien están en la prelista, no tienen muchas chances de integrar la lista definitiva.



