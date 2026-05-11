Quiénes son los "héroes" de Qatar que no están en la lista preliminar de Scaloni
Entre los 55 futbolistas que están en condiciones de jugar el Mundial 2026, resalta la ausencia de seis campeones en 2022. De ellos, dos se retiraron de la Selección, hay un lesionado y tres no son tenidos en cuenta.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, presentó la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026, en la que varios héroes de Qatar 2022 no figuran.
Entre los arqueros, si bien fueron llamados Emiliano "Dibu" Martínez y Gerónimo Rulli, se destaca la ausencia de Franco Armani, quien fue convocado por última vez para la Selección Argentina hace casi dos años. De todas formas, y más allá de su presente, el arquero de River dio un paso al costado del equipo nacional tras la Copa América 2024.
En lo que respecta a la defensa, se repiten todos los nombres a excepción de Juan Foyth, que en enero sufrió la rotura del tendón de aquiles izquierdo y no podrá decir presente en la cita mundialista. De todas formas, no todos los que estuvieron en Qatar irán a Estados Unidos.
En la mitad de la cancha también hay solo un ausente. Se trata de Alejandro "Papu" Gómez, quien no volvió a ser convocado luego de la conquista en el Mundial de Qatar 2022. Esta situación es la más especial, porque entre rumores y sospechas, quedó completamente afuera de las siguientes listas, y ni siquiera participó de los festejos en el Monumental.
Finalmente, los últimos tres héroes de Qatar que no aparecen en la prelista de Scaloni son Ángel Di María, quien finalizó su ciclo con la Selección tras la conquista de la Copa América, Paulo Dybala, que no consigue continuidad en la Roma por culpa de las lesiones, y Ángel Correa, que con solo 31 años decidió irse a la liga mexicana y salió del radar de la "Albiceleste".
De todas maneras, aún hay varios jugadores como Germán Pezzella y Guido Rodríguez que, si bien están en la prelista, no tienen muchas chances de integrar la lista definitiva.
Temas
Lo más
leído