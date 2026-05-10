El ritual de las figuritas del Mundial se reinventa: creó una web para que el intercambio llegue a cada barrio

El Mundial volvió a encender un hobby que atrapa tanto a grandes como a chicos: coleccionar figuritas. Y, como en cada edición, también despierta el ingenio de quienes buscan nuevas formas de intercambiarlas. Porque si no te sale Messi, hay que salir a buscarlo, ¿no?

Más allá de la emoción de abrir paquetes y completar el álbum casillero a casillero, cuando las repetidas empiezan a acumularse aparece otra escena clásica: el intercambio en plazas, escuelas y bares. Un ritual que atraviesa generaciones y confirma que las figuritas no tienen edad.

En ese contexto, Rodrigo Liotti creó figu.lat, una plataforma argentina pensada para organizar el intercambio físico de figuritas del Mundial 2026.

La propuesta suma una vuelta de tuerca: permite encontrar coleccionistas cerca tuyo y hacer más eficiente el intercambio. Desde la web podés cargar tus figuritas, marcar cuáles te faltan y, en pocos minutos, ver quién en tu zona tiene justo esa que venís buscando hace tiempo.

“Al ver los grupos de Facebook -que se multiplican con cada álbum-, donde la gente publica fotos de papeles con los números de sus repetidas o de las figuritas que le faltan, comenta en múltiples publicaciones o se manda mensajes privados, entendí que organizar el intercambio era un verdadero despelote”, explicó Liotti en diálogo con 0223.

A partir de eso, la idea fue crear “un lugar donde puedas tener catalogadas tus figuritas -las repetidas y las que buscás- y hacer mucho más simple el intercambio”.

La plataforma apunta a ordenar la experiencia antes y durante el encuentro: “Antes de salir, podés saber dónde ir y con quién vas a cambiar. Y en la plaza, en lugar de mostrar todo el pilón a cada persona, tenés un QR que el otro escanea y en segundos ven si hay coincidencias”, detalló.

Entre otras funciones, figu.lat también permite la “triangulación”, es decir, sumar a más personas a un mismo intercambio para que todos consigan la figurita que necesitan. A eso se suma la “ruta de repes”, que, según las figuritas que tengas, te sugiere el recorrido más eficiente y la menor cantidad de intercambios para descartarlas.

Rodrigo encaró el proyecto con una idea clara: que fuera una plataforma web. “No quería que sea una app para descargar ni que tenga chat interno, para cuidar la privacidad de los usuarios”. De todos modos, los coleccionistas pueden elegir cualquier red social para coordinar los detalles finales.

Como entusiasta del desarrollo web, creó figu.lat con ayuda de inteligencia artificial. “Hoy, con las herramientas que existen, si tenés una base y entendés lo que estás haciendo, es mucho más fácil construir algo que funcione, sea intuitivo y visualmente atractivo”, señaló.

Sin embargo, hay algo que no quiso perder en el camino: “Quería que se mantenga el ritual de ir a la plaza -como cuando yo era chico-, encontrarse con gente y llevar las figuritas. La idea no es que todo sea digital, como dos personas que se ven en un mapa y se cruzan en una esquina de forma impersonal. Busco que se generen puntos de intercambio: que la gente se junte, pero de manera más organizada”.

En esa línea, la plataforma apunta a multiplicar los espacios de encuentro en todo el país: desde un kiosco hasta una plaza, para que cada barrio tenga su propia comunidad y se acorten las distancias.

En el fondo, figu.lat no viene a reemplazar una tradición, sino a ordenarla sin quitarle lo esencial: el cara a cara, la charla y la emoción de encontrar esa figurita que falta. Porque, al final, completar el álbum siempre fue eso: una excusa para encontrarse.