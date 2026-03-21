Destrozos tras el temporal: cómo quedaron los barrios castigados por la ciclogénesis en Mar del Plata

Según informó la Municipalidad de General Pueyrredon, a raíz del alerta meteorológico de nivel amarillo vigente durante la madrugada y la mañana de este sábado, se activó un operativo integral para dar respuesta a las distintas situaciones provocadas por las lluvias, el viento y las fuertes ráfagas.

Según el relevamiento realizado por Defensa Civil, se registraron hasta el momento más de 30 reclamos en distintos puntos de la ciudad. Entre los principales incidentes se encuentran árboles caídos; postes de luz y de telefonía dañados; la voladura parcial del techo de una vivienda, que afortunadamente no requirió evacuación; la caída de un cartel publicitario y un semáforo afectado. Todas estas situaciones continúan siendo atendidas por las áreas correspondientes.

El despliegue incluyó la intervención coordinada de diversas dependencias municipales. Cuadrillas del EMSUR trabajan en la remoción de árboles y ramas caídas, mientras que personal de Tránsito implementa cortes preventivos en zonas comprometidas para garantizar la seguridad y facilitar las tareas. En paralelo, desde OSSE se realizan recorridas preventivas, y el EMVIAL intervino en la reposición de columnas y postes, especialmente en la intersección de Alió y Alvarado y en la zona de la Base Naval.

Entre los episodios más relevantes, se destacó la caída de un árbol sobre un vehículo estacionado en la calle Santa Fe al 1600. Al llegar al lugar, el personal constató que no había ocupantes y procedió a retirar el ejemplar para eliminar riesgos y liberar la vía pública. También se registró la caída de un árbol de gran porte en Colón y Buenos Aires, que obstruía la calzada.

Asimismo, se atendieron múltiples llamados por desprendimientos de mampostería y otras estructuras, los cuales fueron señalizados y derivados a las áreas correspondientes para su resolución.

En cuanto a las condiciones climáticas, durante la jornada continúan registrándose lluvias de variada intensidad, con mayor fuerza durante la mañana y una mejora progresiva hacia la tarde. Se prevén además vientos del sudoeste con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h.

Desde el Municipio recomendaron a la población evitar circular por zonas anegadas o con obstáculos, no manipular cables caídos, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Ante emergencias, se recuerda que están disponibles las líneas de Defensa Civil, 103; SAME, 107 y Policía 911.