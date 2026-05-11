"Parece que tiraron bombas": así quedaron las playas del sur de Mar del Plata

El estado de las playas del sur luego de la ciclogénesis.

La extensa costa de más de 40 kilómetros que tiene Mar del Plata sufrió los embates del temporal y su marea embravecida. Sin embargo, a las difundidas imágenes del Torreón, Playa Grande y el Paseo de las Américas, hay que agregarle el dramático día después que encontraron en el sur.

Diego Sánchez Cabezudo, guardavidas y administrador de balnearios, explicó en Radio Extra (102.1) el lamentable escenario de la zona. "De San Carlos a Alfar, después de los rompeolas, parece que tiraron bombas. Está todo destruido. Se terminaron los médanos y las plantas".

Según su testimonio, las consecuencias fueron tan devastadoras que "la persona que baje por la playa pública se va a encontrar con un acantilado de ocho metros, sin escaleras, porque la playa como la conocían ya no está más". En tanto, anunció un cónclave para empezar a trabajar en una defensa contra este tipo de fenómenos meteorológicos.

Del mismo participarán funcionarios municipales y empresarios de los balnearios para agilizar un canal de diálogo con la provincia que permita la inversión privada en la costa. El objetivo es instalar un nuevo método que impida la erosión costera y cubra a las playas de Mar del Plata frente a los embates del cambio climático.

"Para un ser humano ver cómo hacer individualmente con la erosión costera es imposible: estamos en un proceso irreversible. Hay que hacer una obra y armar una defensa. Los rompeolas de los acantilados quedaron inconclusos", detalló Sánchez Cabezudo.

Responsabilidad ciudadana y la falta de conciencia

Entre tantas causas que confluyeron en los destrozos de la costa, Diego Sánchez Cabezudo afirmó que hay uno que le cabe a los ciudadanos. "La basura es un tema porque es uno de varios que se juntaron en este caso", vociferó.

No obstante, se centró en el problema de planificación y puntualizó sobre los conceptos que se entremezclan en el sur de la ciudad, con un mismo criterio. "Mar del Plata incitó el crecimiento demográfico hacia el sur, pero no la infraestructura. Como en los barrios no hay cloacas, gas y demás servicios, con el mar pasa lo mismo", concluyó.