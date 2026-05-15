Once Unidos se aseguró el ascenso en el Nacional de Juveniles
El conjunto de Parque Luro se metió en la semifinal del certamen que se disputa en Mendoza y va por más. Por lo pronto, el próximo año jugará en la "A".
Por Redacción 0223
PARA 0223
En la cuarta jornada del Nacional “B” de Juveniles, Once Unidos logró la clasificación a semifinales, mientras que ACHA y Defensa cayeron ante los equipos de la Femebal.
El conjunto de Parque Luro dominó el encuentro de principio a fin y superó 35-16 a Estudiantes de Pehuajó. Con esta contundente victoria, aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo y el ascenso a la máxima categoría.
Acha, por su parte, supo dominar gran parte del encuentro e irse al descanso 18:12. Sin embargo, en el complemento San Lorenzo reaccionó y aprovechó las descalificaciones del conjunto marplatense para quedarse con el partido por 32:30.
Defensa de Tandil también protagonizó un encuentro parejo frente a Quilmes, en el que llegó a sostener una diferencia de cuatro goles. En el tramo final, el equipo bonaerense capitalizó los errores tandilenses y se quedó con la victoria por 26:16.
Este viernes desde las 13.30, Once Unidos se medirá ante Tunuyán por un lugar en la gran final. Por su parte, Acha y Defensa jugarán desde las 15 por los puestos 5° al 8° y el ascenso a la categoría “A” de la competencia.
Temas
Lo más
leído