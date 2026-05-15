Once Unidos se aseguró el ascenso en el Nacional de Juveniles

Los chicos de Once Unidos consiguieron su objetivo primario y ahora quieren ir por el título. (Foto: ASABAL)

En la cuarta jornada del Nacional “B” de Juveniles, Once Unidos logró la clasificación a semifinales, mientras que ACHA y Defensa cayeron ante los equipos de la Femebal.

El conjunto de Parque Luro dominó el encuentro de principio a fin y superó 35-16 a Estudiantes de Pehuajó. Con esta contundente victoria, aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo y el ascenso a la máxima categoría.

Acha, por su parte, supo dominar gran parte del encuentro e irse al descanso 18:12. Sin embargo, en el complemento San Lorenzo reaccionó y aprovechó las descalificaciones del conjunto marplatense para quedarse con el partido por 32:30.

Defensa de Tandil también protagonizó un encuentro parejo frente a Quilmes, en el que llegó a sostener una diferencia de cuatro goles. En el tramo final, el equipo bonaerense capitalizó los errores tandilenses y se quedó con la victoria por 26:16.

Este viernes desde las 13.30, Once Unidos se medirá ante Tunuyán por un lugar en la gran final. Por su parte, Acha y Defensa jugarán desde las 15 por los puestos 5° al 8° y el ascenso a la categoría “A” de la competencia.

