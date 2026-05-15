Mañana helada y una tarde de sol: ¿lloverá este viernes en Mar del Plata?

Frente a la costa, el viento y el frío de la mañana. Foto 0223.

Los cinco grados de temperatura y una sensación térmica todavía menor impactaron en la mañana marplatense. No obstante, el sol calentará el ambiente y con el correr de las horas la jornada del viernes se volverá apacible.

La máxima llegará a los 16° por la tarde completando una curiosidad: este viernes será el día con la temperatura mínima más baja (5°) y la máxima más alta de la semana. El viento del noroeste propiciará el corte del crudo invierno, llegando a una noche amena con respecto a las anteriores.

Esta tarde el sol propiciará un ambiente cálido. Foto 0223.

Cuándo llegan las lluvias a Mar del Plata

Pero, sobre el final del viernes y en la madrugada del sábado, las precipitaciones alcanzarán al partido de General Pueyrredon. Si bien será una lluvia débil, seguirá con constancia hasta el comienzo del fin de semana.

El sábado se esperan tan solo 12° de máxima y posibles tormentas por la mañana. A la tarde despeja, aunque el viento permanece con aires frescos y ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora.

El viento será el protagonista del sábado. Foto 0223.

Mientras que el domingo, se retirará el viento sur y la temperatura subirá por la tarde (luego de otra mañana helada) sin demasiados cambios pero con un grado más: trepará a 13°.