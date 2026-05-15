La crisis golpea a los talleres mecánicos: crecen los arreglos en cuotas y se repara solo lo que pide la VTV

La crisis económica, de manera directa e indirecta, golpea a todos los sectores de la ciudad. En un contexto de aumento de precios, de baja de consumo y de sobrendeudamiento desde Extra FM 102.1 hablamos con el presidente de la Asociación Talleristas Automotores de Mar del Plata Martín Sell para conocer cómo transcurre la situación en el rubro.

"Bajó un poco el trabajo, porque el usuario no puede llevar como antes el auto al taller a hacer una reparación", contó Sell y agregó: "Hace lo justo y necesario para tener la VTV aprobada y el mantenimiento lo va postergando mes a mes, por lo que cuesta mantener un vehículo".

El usuario hoy repara solo lo que necesita para tener la VTV aprobada.

El conflicto entre los taxis y los autos de aplicación sigue sin resolverse en Mar del Plata, y uno de los puntos que genera mayores entredichos tiene que ver con las exigencias al mantenimiento de los vehículos. "Hay de todo", confió el presidente de la Asociación y agregó: "El usuario que usa el auto para la aplicación tiene que hacer los servicios mucho más seguido que un auto convencional. Los taxis o remis están más en el taller porque el desgaste es más prematuro".

Otro de los inconvenientes que tienen los conductores que transitan por la ciudad es el estado de los asfaltos y las rutas. "Han arreglado bastante, pero no alcanza. Las inundaciones y todo lo que está pasando en Mar del Plata complican las calles también y bueno, se nos complica a todos", expresó Sell y agregó que lo que sí se está viendo mucho en el sector es que "se abona con tarjeta de crédito, financiando toda la reparación en 4 o 6 cuotas, las que se puedan hacer".

Uno de los inconvenientes que tienen los conductores que transitan por la ciudad es el estado de los asfaltos de calles y rutas.

Respecto a los insumos, el presidente de la Asociación confió que, distinto a otros momentos, hoy están. "Hay mucha competencia de productos, algunos por ahí tenés que pedirlos, pero llegan, están. Los costos son accesibles, otros se mantienen, otros varían, pero repuestos hay", explicó Sell.

Los cursos de mecánica para trabajar en el taller

La Asociación de Talleristas Automotores brinda cursos para tecnificar a los interesados en el trabajo del sector mecánico: "En la formación venimos muy bien, es una parte muy fuerte de la Institución. A los chicos los tenemos durante 2, 3 años formándose y después los mandamos a un taller a trabajar, porque el asociado nos pide ya esa mano de obra calificada".

La Asociación brinda talleres de mecánica para quienes quieren insertarse en el sector.

Además, contó que acaban de cerrar un acuerdo con la Municipalidad por pasantías, para que los que quieran anotarse en la bolsa de trabajo de la Asociación puedan tener una beca y también la salida laboral que garantiza "el asociado que pide".