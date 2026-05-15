"Querían robar": rompieron los vidrios de un colectivo y los salieron a perseguir choferes y pasajeros

En un contexto de inseguridad, con el frío acechando en la ciudad de Mar del Plata y la crisis económica agotando la paciencia, la jornada del jueves sumó otro capítulo de indignación para los usuarios del 581. Cuando pasaban por Punta Mogotes, en dirección al norte, le arrojaron dos piedrazos al colectivo que los llevaba y rompieron los vidrios.

Los daños al colectivo de la línea 581.

Ventanilla reventada por los piedrazos.

"Es un hecho muy grave, no es una travesura infantil", dijo una de las testigos. Los dos adolescentes iban en bicicleta e intentaron escapar luego de que el chofer los persiga. Los pasajeros también intentaron atraparlos y les secuestraron los rodados para que no se vayan. No obstante, huyeron a pie.

Al llegar al puente de Mogotes, tiraron piedras a un colectivo.

Una pasajera dijo que "no es la primera vez que sucede" y, lo más preocupante, que "unas astillas cayeron sobre dos adultas mayores". Si bien no hubo heridos, los usuarios de la línea 581 sostuvieron que "deberían poner cámaras en el puente de la Avenida de los Trabajadores para evitar las emboscadas".

El hecho ocurrió pasadas las 16.30 del jueves. Mientras algunos pasajeros esperaron que llegara la policía y el chofer intentó evitar la fuga de los adolescentes, usuarios decidieron continuar en otra unidad. "No podía esperar porque llegaba tarde a trabajar", explicó una mujer, indignada por el contratiempo.

Chofer y pasajero reteniendo las bicicletas.

En la foto se ve al chofer y un pasajero reteniendo las bicicletas de los adolescentes que arrojaron las piedras. "No se puede permitir este vandalismo recurrente que pone en riesgo la seguridad de las personas", concluyó un usuario del 581.