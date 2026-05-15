Doble choque por esquivar un pozo: "Casi me mato"

Dos accidentes de tránsito ocurridos este viernes por la mañana en la zona de Jara entre Belgrano y Moreno dejó como saldo a un ciclista y una motociclista con lesiones leves, por una insólita razón.

Según pudo saber 0223, el hecho ocurrió sobre Jara en sentido hacia avenida Luro, mano al norte. Un ciclista que se dirigía a trabajar (se desempeña como pintor de obra) circulaba por la zona cuando, por esquivar un pozo en la calzada, debió abrirse hacia su izquierda para evitar el sector más dañado.

Otra motociclista que vio el choque también sufrió un siniestro vial.

En ese movimiento fue rozado por el espejo de un automóvil que transitaba en el mismo sentido y cayó al pavimento producto del impacto.

A raíz de la caída, el hombre sufrió un fuerte golpe en una rodilla y cortes en un dedo y en uno de sus codos, por lo que se solicitó una ambulancia del Same. El conductor del vehículo involucrado frenó inmediatamente y asistió al trabajador.

El ciclista asegura haber tenido que esquivar un bache.

Reclaman el estado de la avenida Jara luego del choque.

Sin embargo, la secuencia no terminó allí. Otro automóvil que advirtió el accidente también detuvo su marcha y segundos después una motocicleta conducida por una mujer impactó contra ese segundo vehículo.

La motociclista, de aproximadamente 30 años, sufrió un golpe en una rodilla, aunque finalmente tanto ella como el ciclista fueron atendidos en el lugar y no necesitaron ser trasladados al hospital.

El ciclista debió ser asistido tras el choque por esquivar un pozo.

Todo ocurrió en apenas unos 20 metros de un tramo de pavimento visiblemente deteriorado. "Casi me mato", deslizó el pintor, aún asustado por la secuencia.