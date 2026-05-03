Viento molesto a la mañana, pero repunta la temperatura: el pronóstico para este lunes en Mar del Plata

Desde la noche y hasta la mañana se prevén ráfagas de hasta 59 km/h.

Después de un domingo fresco aunque con sol, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un aumento de temperatura para el inicio de la semana en Mar del Plata.

De acuerdo al organismo, la jornada finalizará con 11° y ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) desde el sector noroeste, las cuales continuarán hasta la mañana, pero soplarán del oeste.

Después de dos días de 20°, las tormentas llegarían en la tarde y noche del miércoles.

En cuanto al lunes, están previstas una máxima de 20° y una mínima de 8°, que se registrará en la madrugada, y si bien el viento será intenso en las primeras horas, disminuirá su intensidad a partir de la tarde.

Por su lado, el cielo estará mayormente nublado y despejará levemente hacia la noche, en la que el termómetro marcará 14°, mientras que el viento correrá a velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Conforme al pronóstico del SMN, el martes tendrá características similares a las del lunes: será un día nublado y con 20° de máxima, aunque sin fuertes vientos.