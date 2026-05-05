En los últimos días, el tenis mundial se vio sacudido por un fuerte reclamo de las principales figuras del circuito en relación al Prize Money que entregan los torneos Grand Slam. La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, junto a Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Coco Gauff, entre otros, expresaron su descontento por el bajo porcentaje que reciben los jugadores en estos eventos.

Los Grand Slams, que operan de manera independiente a la ATP y WTA, son los torneos que más ingresos generan, pero curiosamente reparten proporcionalmente menos dinero a los tenistas. Mientras que los certámenes organizados por la ATP y la WTA destinan alrededor del 22% de sus ingresos en premios, los majors apenas entregan entre un 13 y 14%.

Previo a su participación en el WTA 1000 de Roma, Sabalenka fue contundente al referirse a esta situación: “Cuando te das cuenta de los números que generan y ves lo que reciben los jugadores… creo que el show lo ponemos nosotros. Siento que sin nosotros no habría torneo, no habría entretenimiento. Creo que, sin dudas, nos merecemos que se nos pague en un mayor porcentaje”.

Además, la tenista bielorrusa anticipó posibles medidas para hacer valer sus derechos: “Solo espero que toda la negociación que estamos teniendo, que en algún momento alcancemos la decisión correcta, la conclusión con la que todos vamos a estar felices. Creo que en algún momento, quizás, boicotearemos los Grand Slams, sí. Siento que es la única manera que tenemos de luchar por nuestros derechos, no hay más”.

Esta postura refleja la creciente tensión entre los jugadores y la organización de los Grand Slams, quienes deben encontrar un equilibrio que satisfaga a ambas partes y garantice el futuro del tenis profesional.