Barajar y dar de nuevo: Talleres despidió a Carlos Tevez tras la eliminación con Belgrano

Talleres de Córdoba le puso fin al ciclo de Carlos Tevez al frente del equipo tras la eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura ante Belgrano en el clásico cordobés. La Comisión Directiva del club albiazul oficializó que, tras el vencimiento del contrato vigente, no se extenderá la relación laboral con el director técnico y su equipo de trabajo.

"Agradecemos a todo el cuerpo técnico por el trabajo realizado durante estos doce meses, destacando en Carlos Tévez su calidad humana, compromiso institucional, jerarquía, personalidad y capacidad de trabajo", expresó la institución en un comunicado que cerró con un afectuoso "Córdoba y Talleres siempre serán tu casa".

El “Apache” había desembarcado en Barrio Jardín en julio de 2025, en un escenario deportivo complejo. Bajo su mando, el equipo logró revertir un semestre adverso y cumplir con el objetivo de la permanencia planteado para el cierre del año pasado.

En el recientemente finalizado Torneo Apertura, la campaña del ídolo de Boca recolectó 26 puntos, una cifra que deja al conjunto cordobés bien posicionado en la tabla anual para pelear por el regreso a las competencias internacionales al término de la temporada 2026. Sin embargo, el desgaste tras la derrota en el clásico cordobés terminó de inclinar la balanza hacia la no renovación.

Con el fixture en pleno desarrollo, la directiva encabezada por Andrés Fassi ya inició la búsqueda de un sucesor. Mientras tanto, el Cuerpo Técnico Institucional encabezado por Rodrigo Acosta y Ezequiel Carboni asumirán de manera transitoria la dirección de los entrenamientos. La prioridad inmediata del equipo será la preparación para los 16vos de final de la Copa Argentina, a la espera de que la AFA confirme la fecha del encuentro ante Atlético Tucumán.

