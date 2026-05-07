Le pegaron en la plaza, quiso robar una camioneta y lo atrapó el dueño

Un hombre de 47 años que el jueves intentó robar herramientas del interior de una camioneta fue aprehendido luego de que el propio damnificado lo retuviera con la ayuda de algunis vecinos. Las autoridades judiciales ordenaron la formación de una causa penal y su alojamiento en el complejo penitenciario de Batán.

Fue personal del Destacamento Infantería Mar del Plata en el marco de un servicio de prevención comercial al que alertaron transeúntes porque había un sujeto retenido por varias personas en inmediaciones de Diagonal Alberdi Sur y Corrientes.

Al arribar al lugar, constataron que el individuo había sido interceptado por el propietario de una camioneta Ford Ranger, quien indicó que el hombre había sustraído dos cajas de herramientas del vehículo tras violentar la caja de carga.

Tiene 47 años.

El aprehendido presentaba lesiones visibles en el rostro y la cabeza, manifestando haber sido agredido previamente en las inmediaciones de Plaza Mitre. Tras recibir asistencia médica fue trasladado a la comisaría primera donde labraron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa.

El fiscal de Flagrancia Facundo De La Canale ordenó el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.