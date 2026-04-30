Allanan una casa por el robo de cuatro autos y motos en menos de un mes

El avance de una investigación a cargo de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) por cuatro robos de autos y motos durante el mes de abril derivó en la realización de un allanamiento en una casa del barrio Libertad donde secuestraron elementos de interés para la causa.

Autoridades policiales informaron que tras varias tareas investigativas que incluyeron relevamiento de cámaras de seguridad y recopilación de testimonios, se pudo identificar a uno de los autores de los hechos y solicitar una orden de allanamiento para un domicilio en inmediaciones de las calles French y Tandil.

El operativo fue en el barrio Libertad.

Durante el procedimiento, realizado con colaboración de personal del Grupo GAD, se logró el secuestro de celulares, documentación de un motovehículo con pedido de secuestro activo, autopartes, herramientas utilizadas para el despiece de rodados y partes de un motovehículo también con pedido de secuestro vigente.

“En el lugar se constató la existencia de un sector destinado al desarme de motocicletas”, informaron autoridades policiales.

Herramientas y celulares.

En el lugar se identificó a cuatro personas, quedando uno de ellos imputado como presunto autor de robos agravados de vehículos en dos hechos investigados, mientras que otros dos fueron notificados por el delito de encubrimiento y un cuarto por averiguación de ilícito.

La Fiscalía interviniente dispuso la formación de las causas correspondientes, el secuestro de la totalidad de los elementos hallados y la continuidad de las tareas investigativas a fin de esclarecer completamente los hechos.