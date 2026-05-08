Video: como si fuese un trámite, robó una camioneta de la puerta de la casa del dueño

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado por cámaras de seguridad cuando un delincuente robó una camioneta estacionada frente a una vivienda y escapó sin generar ruidos ni movimientos que alertaran a sus propietarios.

La policía busca la camioneta por la ciudad.

El episodio ocurrió en cuestión de minutos y llamó la atención de las víctimas por la tranquilidad y el sigilo con el que actuó el ladrón, que logró llevarse el vehículo sin que nadie dentro de la casa advirtiera lo que estaba pasando.

"Vimos la cámara de seguridad y nos llamó la atención con la tranquilidad que se manejó. Cuando mi marido escuchó ruidos, salió pero se fue rápido", le contó Lorena a 0223 sobre el robo de la camioneta familiar.

El delincuente, como se ve en el video, trabaja con calma hasta forzar la puerta, ingresar y darle marcha al vehículo para huir. Hasta la mascota de la casa lo vio tan naturalizado que le movió la cola todo el tiempo.

Recién cuando notaron la ausencia de la camioneta, los propietarios salieron de la vivienda e intentaron correr detrás del ladrón, aunque ya era demasiado tarde. “Cuando salimos ya se acababa de ir”, relataron con sorpresa, todavía impactados por la rapidez con la que ocurrió todo.

El hecho sucedió a las 2 de la madrugada de este viernes en el barrio Fray Luis Beltrán, precisamente en la calle Las Cabrillas. La familia denunció el robo y están buscando el rodado con el que se mueven para trabajar.