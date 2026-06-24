Sus caballos llevaban horas sin hidratarse y ocurrió lo impensado: "Pedí a mis ángeles que me ayuden a encontrar agua"

El relato del viajero que fue salvado por la Difunta Correa.

Álvaro Biderman, un viajero que está recorriendo Argentina a caballo y documentando en Instagram su travesía, relató en un video el conmovedor momento que vivió en los últimos días.

Iban por una región muy árida de San Luis y, por la alta salinidad de la zona, los caballos no habían podido beber agua. Según contó, llevaban más de un día sin hidratarse, por lo que la caminata se detuvo y la situación se volvió desesperante.

"Le pedí a mis ángeles que me ayudaran a encontrar agua", contó Álvaro en el video, conmovido por lo que sucedió después. Mientras avanzaba lentamente junto a los caballos divisó una construcción abandonada. A pocos metros, apareció la verdadera salvación.

Era un santuario de la Difunta Correa, con más de 100 botellas llenas de agua: "Gracias, Difuntita vieja nomás", expresó el viajero, quien tomó lo ocurrido como un milgaro.









A los pocos minutos, improvisó un bebedero y logró que sus caballos se hidrataran antes de seguir camino. Inmediatamente después, su publicación se viralizó y se llenó de mensajes que atribuían los hechos a una señal de la santa pagana.

"Es milagrosa hermano, no hay con que darle, pedíle siempre que te cuide y no te va desamparar nunca" y "Mi querida Difunta Correa es lo más grande que existe”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los fieles de la Difunta.

“Un santuario similar encontré sobre la entrada a Merlo San Luis cuando salía de la ciudad yendo hacia la ruta número 1 para volver a Córdoba”, contó otra persona, mientras que un fiel reflexionó: “Que bueno, recién me doy cuenta que el agua que le dejamos a la difunta en nuestros viajes le puede salvar la vida a alguien, no solo es la ofrenda. Se dio un milagro”.