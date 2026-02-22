"Un verdadero milagro": a un año del violento accidente en la ruta 88, Yazmín Saino continúa su recuperación

A un año del brutal accidente que le costó la vida a su primo Francisco Villaverde y la dejó en grave estado, Yazmín Saino volvió a ser intervenida quirúrgicamente hace algunas semanas y continúa en recuperación, aunque avanza poco a poco y su familia lo describe como "un verdadero milagro".

El siniestro ocurrió el 22 de febrero pasado, cuando la joven de 25 años junto a su familiar y otro acompañante se trasladaban en moto, mordieron el cordón en la intersección de Rosales y la autovía, y salieron despedidos. El conductor murió a las pocas horas y la mujer, que debió atravesar numerosas operaciones, sigue evolucionando y es motivo de emoción.

Mientras el ex jugador de San Lorenzo de Mar del Plata es recordado en el mural que hicieron en su homenaje, la hermana de Yazmín, Carina Saino, se comunicó con 0223 y detalló cuál es su estado de salud: "Ella está recuperándose de a poco, pasito a pasito, gracias a Dios está bien. Hace dos semanas tuvo una cirugía, le colocaron una prótesis craneal y la operación salió muy bien".

Yazmín debió ser intenvenida en numerosas ocasiones y evoluciona favorablemente,

Después del siniestro vial, Saino fue trasladada al Hospital Interzonal de Agudos (Higa) de urgencia en grave estado y pasó por distintos estadios, atravesando intervenciones y una posterior internación en una clínica privada. Un mes más tarde -33 días- del incidente, logró superar la situación y recibió el alta médica. "Los milagros existen y Dios lo hizo", habían asegurado a este medio en ese momento.

Sin embargo, dos semanas después de ese diagnóstico, la joven accidentada debió ingresar nuevamente al quirófano, lo que se repitió en diferentes ocasiones a lo largo del último año, en el que siempre recibió el acompañamiento de su familia.

En la actualidad, de acuerdo al relato de su hermana, "ella sigue en recuperación" y le espera "un camino largo", a pesar de que destaca que "lo más importante es que va avanzando y está con vida" al cuidado de su madre, quien "la baña y la ayuda con todo" debido a que "por sí sola no puede y necesita recuperar fuerzas".

En paralelo, mientras su hermana se recuperaba, Carina escribió el libro “Cuando mi vida se detuvo por un tiempo”, en el que cuenta la "historia real" como familia, lo que sintieron, atravesaron y la forma en que aprendieron a empezar nuevamente, según explicó.

"Cuando mi vida se detuvo por un tiempo", el libro que le dedicó su hermana Carina.

"Un año de miedos, dolor e incertidumbre…pero también de fe, amor y una fuerza que nunca imaginamos que podíamos tener. Contra todos los pronósticos, hoy ella está acá: viva, luchando y avanzando paso a paso. Es un verdadero milagro. En este aniversario tan fuerte emocionalmente, sentí la necesidad de compartirlo como un homenaje a su vida, a su valentía y también como un mensaje de esperanza para otras personas que pasen por momentos difíciles", resumió la mujer.

"Hoy se cumple un año del día que nuestra vida se detuvo...un año del miedo, el dolor y de no saber qué iba a pasar. Pero también se cumple un año del milagro, de la fuerza que no sabíamos que teníamos y de la fe que nos sostuvo cuando todo parecía perdido. Este libro nació en medio de ese dolor, como una forma de sanar, de agradecer y de contar que, incluso en los momentos más oscuros, la vida puede volver a empezar. Hoy es un homenaje a su valentía y a la oportunidad de seguir juntos. Ese día sentimos que lo perdíamos todo y hoy sabemos que volvimos a nacer con ella", dice un fragmento de la dedicatoria a su hermana.