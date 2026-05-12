Intentaba arreglar el tractor, se encendió solo y lo aplastó: sobrevivió de milagro

Video: fue aplastado por la rueda de su propio tractor y sobrevivió

Las cámaras de seguridad registraron el dramático momento que vivió un hombre en India después de ser atropellado por su propio tractor mientras intentaba repararlo en plena calle. Uno de sus compañeros de trabajo intervino rápidamente y logró detener el avance hacia un desenlace fatal.

El impactante episodio quedó registrado en un video que se viralizó instantáneamente en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo el hombre realizaba tareas de reparación en el vehículo cuando se puso en marcha de manera repentina y lo pasó por arriba.





La secuencia dura apenas unos segundos, pero muestra toda la tensión del momento. El trabajador se encontraba junto al tractor cuando, por motivos que todavía no fueron esclarecidos, una de las ruedas delanteras lo golpeó y lo tiró al suelo.

Mientras el tractor seguía avanzando, el compañero que estaba cerca reaccionó de inmediato y corrió para detenerlo. Gracias a esa rápida intervención, el accidente no terminó en una tragedia mayor.

El video generó conmoción entre los usuarios, por la violencia de las imágenes y por el milagroso desenlace. Hasta el momento no trascendió la identidad de la víctima ni el lugar exacto donde ocurrió el hecho.