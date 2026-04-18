Chau barreras: llega el peaje "free flow" a las rutas hacia la Costa Atlántica

La medida estaría lista para su implementación en el último trimestre del año.

El sistema de peaje sin barreras, más conocido como "free flow", comenzará a implementarse en la Autopista Buenos Aires - La Plata y otras vías de acceso a la Costa Atlántica bonaerense.

La iniciativa de Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) elimina las cabinas tradicionales y permite a los vehículos transitar sin detenerse. No obstante, la recaudación se realizará en forma automática a través de sensores, lectores de patente y el sistema TelePase.

La medida estaría lista para su implementación en el último trimestre del año. En una primera instancia, el sistema se aplicará en tramos de la Ruta Provincial 6, entre las localidades de San Vicente y General Las Heras, en el Partido de Mar Chiquita sobre la Ruta Provincial 11 y en el peaje de Dock Sud.

¿Cómo funciona el sistema?

En el caso de aquellos conductores que ya cuentan con el servicio TelePase, no tendrán que hacer ningún trámite, mientras que quienes no están registrados, deberán abonar posteriormente el monto de los peajes a través de medios digitales.