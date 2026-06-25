Cerró la primera cafetería de especialidad de Mar del Plata y en su lugar reabrió un icónico local gastronómico de Güemes

El reconocido café "La esquina de Güemes", ubicado en el corazón de la zona comercial homónima, anunció el traslado de su icónico local, a otra esquina del barrio.

En la intersección de Gascón y Güemes, apenas a la vuelta del original, reabrió en un nuevo escenario para reencontrarse con la comunidad. A través de las redes sociales, invitaron a sus clientes a "conocer el espacio y vivir la experiencia".





El cierre de Di Mero, el primer café de especialidad de Mar del Plata

El nuevo local de Café & Pizza Güemes fue, hasta hace muy poco tiempo, el espacio que alojaba a "Di Mero", la primera cafetería de especialidad de Mar del Plata.

Di Mero decidió cerrar sus puertas a fines del pasado mayo, tras una larga y fructífera trayectoria en la ciudad. En 2009 abrieron su primer local y llegaron a tener tres sucursales.

"Nos quedan los recuerdos, las mañanas apuradas, las charlas eternas, los cafés que acompañaron primeras citas, trabajos, estudios y encuentros", escribieron a su comunidad a través de las redes.









"Gracias por haber sido parte de esta historia, por recomendarnos, por volver, por convertir este lugar en un pedacito de la historia de Mar del Plata. Hoy nos despedimos pero estamos seguros que vamos a volver a encontrarnos", cerraron desde el local.