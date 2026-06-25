Le hizo el cuento del tío, quiso repetirlo una hora después y lo detuvieron

“Su hijo está detenido, va a pasar un empleado judicial a buscar el dinero de la fianza”. Ese fue el argumento que un sujeto de 27 años le hizo a un hombre en el barrio Parque Lago para quedarse con sus ahorros en dólares y que fue aprehendido minutos después cuando intentó repetir la maniobra.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el hecho ocurrió este jueves y quedó al descubierto cuando la víctima de 78 años se acercó al módulo policial ubicado en Mar de Cobo y refirió haber sido víctima de una estafa.

Tiene 27 años.

Minutos después de la denuncia, el hombre llamó a la dependencia para informar que s habían comunicado nuevamente con él y le pedían que dejara más dinero en un cesto de basura, por lo que se montó un operativo en inmediaciones de la casa.

El personal de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar esperó la llegada del impostor y lo aprehendió luego de que retirar la caja con el dinero que estaba en el tacho. Fue trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de extorsión en grado de tentativa.

El fiscal Ramiro Anchou ordenó el secuestro del auto en el que se desplazaba, su requisa y posterior traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.