Alerta: engañó a una jubilada diciendo que era su hija y le robó los dólares

Una mujer fue víctima de una estafa millonaria, en donde los delincuentes actuaron bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, y se hicieron pasar por su hija. A través de un llamado telefónico le dijeron que iba a ocurrir una supuesta devaluación y la mujer entregó hasta la documentación de sus propiedades.

El hecho ocurrió en una vivienda de Libertador General San Martín (Jujuy), cuando la víctima atendió el llamado de una mujer que se hizo pasar por su hija. Durante la conversación, la supuesta familiar afirmó encontrarse en una sucursal bancaria de la zona y argumentó que, debido a la delicada situación económica y a rumores sobre una caída abrupta del valor del peso, necesitaba que la madre le entregara todos los dólares y pesos que tenía disponibles. Tras introducirla en el engaño, le indicó que enviarían a una persona de su confianza para retirar el dinero y la documentación que tuviera.

Pocos minutos después de la llamada, un hombre se presentó en la vivienda y confirmó que había sido enviado por la supuesta hija, tal como le habían adelantado telefónicamente. El individuo explicó que esta lo esperaba en un automóvil metros adelante, para regresar cuanto antes al banco y poder terminar con los trámites bancarios.

Fue así como la víctima confió la caja de seguridad al desconocido, que luego de la entrega se marchó. En el interior se hallaban 10 mil dólares, 280 mil pesos y títulos de propiedad, según consta en la denuncia formal presentada ante la Brigada de Investigaciones de Libertador General San Martín. La víctima indicó que se dio cuenta de lo que había pasado cuando, más tarde, logró comunicarse con su verdadera hija y ella le aseguró que no había estado en ningún banco ni había solicitado dinero, según consignó El Tribuno.

La damnificada además dio detalles de las características físicas del hombre que retiró el dinero. Ahora, los investigadores trabajan en la identificación del sospechoso y en la búsqueda del vehículo señalado. Este es uno de los tipos de estafa más comunes que ocurren con personas mayores.

En paralelo, la Policía dio inicio a los controles en las entidades bancarias de la zona y revisó cámaras de seguridad cercanas al domicilio para intentar identificar la ruta de escape del sospechoso. Por el momento, no se reportaron avances ni se registraron detenidos.