Se negó a declarar el acusado de robarle 35 mil dólares a un anciano mediante el “cuento del tío”

El hombre acusado de engañar a un anciano de 81 años que paseaba el perro por la plaza, llevarlo hasta su departamento y sustraerle 35 mil dólares se negó a declarar en Tribunales y fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal N°44 de Batán. En virtud de la falta de antecedentes penales, la defensa oficial solicitó su excarcelación.

Fuentes judiciales le confirmaron a 0223 que el hombre de 43 años estuvo acompañado por miembros de la defensa oficial y no quiso responder preguntas ante la fiscal Constanza Mandagarán, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4.

También detuvieron a otro hombre por la tenencia de arma de fuego.

Tal como se informó en su momento, el 25 de Julio la víctima denunció que una persona lo saludó en la plaza Peralta Ramos y le preguntó si no lo recordaba. El hombre lo vio parecido al abogado de su hija y éste le dijo que había vendido un departamento y que necesitaba guardar el dinero en un lugar de confianza.

El denunciante accedió a guardarle el dinero, se subió al Ford Focus del sujeto y fue hasta si casa. Allí tenía guardados 35 mil dólares que desaparecieron cuando se fue el falso conocido. A partir de las averiguaciones realizadas, se identificó el rodado y la dirección del imputado por lo que se solicitó una orden de allanamiento a la Justicia de Garantías.

Quedó registrado por las cámaras de seguridad.

En el operativo a cargo de personal de la comisaría segunda secuestraron el rodado empleado, 400 dólares, dos celulares, dos escopetas, un revólver, una pistola, municiones y dos réplicas de arma de fuego.

El otro sujeto de 25 años y una mujer de 76 que estaban en la casa fueron imputados del delito de tenencia ilegal de arma de uso civil que tiene su trámite en la fiscalía de Flagrancia.