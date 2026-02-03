Le hizo el “cuento del tío” a un empleado y le sacó 60 mil pesos

El imputado de 61 años fue notificado de la formación de una causa por estafa.

Un hombre de 61 años que logró sacarle sesenta mil pesos al empleado de un local céntrico fue aprehendido este martes por personal policial, después de que la víctima se diera cuenta del engaño y lo redujera con la ayuda de otros comerciantes.

Los oficiales redujeron al sujeto en inmediaciones de la peatonal San Martín y Santa Fe y secuestraron algo más de 160 mil pesos, que el imputado tenía en su poder.

“Se estima que la otra suma fue presuntamente obtenida bajo la misma modalidad delictiva en perjuicio de terceros”, informaron autoridades policiales.

El sujeto tenía una restricción de acercamiento por la que no podía acercarse al local y desde el negocio aportaron registros fílmicos que lo ubicaron en la zona.

Desde la fiscalía de Delitos Económicos ordenaron la formación de una causa por estafa y su posterior libertad.