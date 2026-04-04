Tristeza por la muerte de una reconocida investigadora del Conicet.

La ciudad de Santa Fe se vio totalmente conmocionada tras el hallazgo sin vida de Silvina Rosa Drago, una reconocida investigadora de 56 años, y de su pareja, Héctor Osvaldo Riego, de 63. Ambos fueron encontrados en su vivienda, ubicada en la calle Necochea al 4000, por un familiar que se acercó preocupado por la falta de respuestas.

En el lugar también fue hallado muerto uno de los perros de la familia, mientras que otro animal presentaba heridas y debió recibir atención veterinaria. De acuerdo a las primeras pericias, ambos cuerpos presentaban heridas de arma de fuego. Los investigadores indicaron que Drago tenía múltiples disparos, mientras que Riego presentaba una única herida, compatible con suicidio.





Se estima que las muertes habrían ocurrido alrededor de 24 horas antes del hallazgo de los cuerpos. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios, que dispuso la realización de las autopsias y otras medidas para avanzar con la investigación. La principal hipótesis que se analiza es la de un femicidio seguido de suicidio, aunque aún restan pericias para confirmar cómo se desarrollaron los hechos.

Drago fue una destacada bioquímica y doctora en Ciencias Biológicas, reconocida por su extensa trayectoria en el ámbito científico y académico. Se desempeñaba como investigadora superior del Conicet y desarrollaba actividades en el Instituto de Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional del Litoral, donde también dirigía carreras de posgrado.

A lo largo de su carrera, publicó más de 165 trabajos en revistas científicas y libros internacionales, y lideró numerosos proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. En 2023, fue reconocida como “Santafesina Destacada” por su compromiso y aporte al desarrollo científico en la región.