Mar del Plata con poca playa pública: un geólogo del Conicet propone una solución para frenar el avance del mar

Punta Mogotes sin playas: así lucieron durante la pleamar y la sudestada del fin de semana. Foto gentileza @dronmardelplata.

Mientras sigue la polémica por el avance del mar sobre las playas de Mar del Plata y el poco espacio que deja al sector público, un reconocido científico de la ciudad propone una solución para recuperar ese vital espacio, que coincide con distintos pedidos a las autoridades nacionales en los últimos años.

Federico Isla es un investigador superior en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y desde hace varios años viene alertando sobre las escasas políticas de estado sobre las playas en Mar del Plata y la Costa Atlántica, situación que genera postales indeseadas, como las vistas en los últimos días del 2025 y que se potenciaron con la fuerte sudestada del inicio de año.

“Se solucionó en el año 98´ con el repoblamiento de playas que comprendió Playa Grande, Varese y las del centro. Hace mucho que no se hace y originalmente los concesionarios de Playa Grande compraran arena al puerto. Este año, creo, esto no sucedió”, expresó Isla en diálogo con Extra Radio, FM 102.1.

El referente del Conicet recordó que cuando se realizó a fines de los 90 el refulado que agrandó históricamente Playa Grande –y que duró apenas unos años- “se puso arena muy fina cuando era más gruesa” y que “generó que Playa Grande poco a poco vaya perdiendo arena”.

Consultado acerca si es posible solucionar esta problemática, Isla sostuvo que “lo que se podría haber hecho es una evaluación de toda la arena aunque se acumula no solo en la base de Escollera Sur, sino en playas aledañas. Si bien no alcanza para todos, podría haber un plan para repoblar las playas al sur de Punta Mogotes y las del norte. También se lo propusimos a la administración de Punta Mogotes de hacerlo durante la primavera”, recordó.

“Debería trabajar juntos Provincia y Municipio aunque - planteó dudas- el Municipio está pensando en la próxima carrera de Enduro sin haber comunicado el impacto ambiental. Hasta ahora el tema no ha tenido solución en fiscalía del Estado”, dijo.

Por último, consideró que la tarea no es imposible, viendo lo que sucede en los países vecinos. “Brasil hizo varios repoblamientos en las playas de Los Ingleses, Canasvieiras (Florianópolis) y Camboriú y hoy en día tienen playas muy amplias. Brasil invierte en Santa Catarina para el turismo argentino”, concluyó.