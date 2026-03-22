Conicet mundial: una nueva especie argentina fue elegida entre las diez más emblemáticas del año

El trabajo fue realizado por equipos del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Iiimyc, Conicet-Unmdp) y del Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (Iibea, Conicet-UBA).

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) obtuvo un nuevo reconocimiento internacional por el descubrimiento del gusano Acanthobothrium goleketen, elegida entre las 10 especies marinas más emblemáticas de 2025 por el World Register of Marine Species (Worms).

El trabajo fue realizado por equipos del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Iiimyc, Conicet-Unmdp) y del Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (Iibea, Conicet-UBA), quienes destacaron el valor de la taxonomía y la proyección de la ciencia argentina en el ámbito global.

Acanthobothrium goleketen es cestode o gusano plano, pariente de la lombriz solitaria, hallado exclusivamente en el pez guitarra (Pseudobatos horkelii), conocido como “melgacho”, especie amenazada y único hospedador registrado.

El Worms, plataforma internacional de referencia en biodiversidad, anunció la distinción el 19 de marzo, Día Mundial de la Taxonomía, una fecha elegida en honor al naturalista sueco Carl von Linné (Carlos Linneo), creador del sistema de nomenclatura binomial que aún hoy se emplea para nombrar a las especies.

El World Register of Marine Species (Worms) eligió a la especie marina hallada por el Connicet entre las diez más emblemáticas del 2025.

La identificación de Acanthobothrium goleketen requirió muestreos de pescadores bonaerenses, análisis morfológicos y genéticos, cortes histológicos, fotografía por microscopía y dibujo científico. El equipo fue liderado por el investigador del Conicet Manuel Irigoitía, quien subrayó: “Conocer las especies es el primer paso para poder proteger los ecosistemas”.

La especie descubierta depende del pez guitarra, actualmente en peligro de extinción, lo que evidencia la vulnerabilidad de ciertos ecosistemas y la urgencia de proteger especies críticas.

Reconocimientos previos y trayectoria científica

El equipo argentino ya había recibido una distinción similar en 2020, cuando Worms incluyó a Dendrapta nasicola, copépodo parásito de la raya Bathyraja scaphiops, entre las especies relevantes de ese año.

Estos antecedentes fortalecen la posición del Conicet en el entorno científico internacional, a pesar de los desafíos presupuestarios y los debates sobre el financiamiento de la ciencia básica.

El comunicado institucional enfatiza la colaboración entre institutos y la continuidad de las investigaciones, incluso en escenarios de reducción de fondos, como factores clave para sostener la producción científica nacional.

El nombre goleketen significa “buena suerte” en lengua tehuelche. La denominación se inspiró en la forma del escólex del parásito, que recuerda a un trébol de cuatro hojas.

La elección contó con el asesoramiento de la lingüista Ana Fernández Garay de la Universidad de Buenos Aires (UBA), especialista en lenguas originarias, quien facilitó el uso correcto del término tehuelche, idioma considerado funcionalmente extinto desde 2019. Actualmente existen iniciativas para preservar y revitalizar este patrimonio lingüístico, como la elaboración de un diccionario español-tehuelche.

Este aspecto del descubrimiento integra la investigación biológica con el rescate cultural, posicionando a la ciencia argentina como promotora de la diversidad biológica y del patrimonio inmaterial.