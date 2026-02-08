No andaba el semáforo y un motociclista atropelló a una mujer mayor: "No se podía mover"

La interrupción del suministro eléctrico en el límite entre los barrios El Martillo y Florencio Sánchez tuvo un trágico desenlace, cuando un motociclista atropelló a una señora mayor que cruzaba la calle.

Según informaron testigos del accidente a 0223, el hecho ocurrió este domingo al mediodía en Jacinto Peralta Ramos y Génova, una zona que se vio afectada por un corte de energía y el "tránsito salvaje" generado por turistas y locales que viajaban a las playas del sur.

En medio de ese caos y sin semáforos funcionando, algunos vehículos le dieron paso a la mujer para que atravesara la senda peatonal, aunque el conductor de una moto no se percató de aquello y la embistió. "Estaban todos locos por ir a la playa. Un desastre el tránsito, nadie respetaba nada", aseguraron.

De acuerdo a los testimonios, la víctima se encontraba consciente, pero "decía que no se podía mover" y la demora de una ambulancia y autoridades policiales agravó la situación.

Ante ese crítico panorama, fueron los propios automovilistas y peatones quienes detuvieron el tránsito para socorrer y poner a resguardo a la señora.