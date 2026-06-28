Último adiós a Ernestina Pais: la conmovedora carta de su hijo y el recuerdo de los colegas

Este domingo, familiares, amigos y colegas despidieron a Ernestina Pais en una casa velatoria de la Ciudad de Buenos Aires. Tras el velatorio, sus restos fueron trasladados al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.

La ceremonia estuvo marcada por la emoción, los abrazos y los homenajes a la conductora y actriz, que murió el pasado viernes en un trágico accidente ferroviario. Uno de los momentos más conmovedores fue la llegada de su hijo Benicio, acompañado por su padre Alejandro Guyot.









Numerosos colegas y amigos se hicieron presentes para acompañar al círculo íntimo de la actriz, conformado por su madre Milka Truol y su hermana Federica Pais.

José María Muscari, Diego Ramos, Rafael Ferro, Romina Gaetani, Malena Ginzburg, Gastón Pauls, Julieta Ortega y Dalma Maradona fueron algunos de los colegas que se acercaron a despedir a la periodista. Otros, le dedicaron emotivos mensajes en redes sociales.

La carta de Benicio

A través de las redes sociales, Benicio Guyot le dedicó un sentido mensaje a su mamá junto a una foto juntos: "Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará: tus 'te amo' pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un 'te amo hijo'".

Destacó que Ernestina "nunca pretendió ser algo que no era" y que siempre tuvo "pasión por todo lo que hizo". "Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y, aunque me costaba admitirlo y quizá nunca lo hice, vos también fuiste el mío", expresó Benicio.

"Tu partida no es como una cualquiera. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Sobrellevar esta pérdida va a ser difícil. Pero también deja algo bueno, porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas", continuó en su emotivo mensaje.

"La cantidad de mensajes que recibí me sorprendió. Me escribe gente que no conozco, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir quedaron con ellos. Tu impacto fue real", cerró.