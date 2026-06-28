La esquina de Mar del Plata que guarda más de cien años de historia

Mar del Plata guarda en una de sus esquinas más transitadas, más de un siglo de historia. Se trata de la esquina de la avenida Pedro Luro y Dean Funes, donde hoy funciona la Asociación de Fomento Estación Norte. La pintoresca construcción data de fines de 1909, época en la que se realizó en Mar del Plata la extensión de los ramales Norte y Sur de las estaciones de tren.

Desde2017 funciona la Asociación vecinal de Fomento

La construcción no es otra cosa que una cabina de señales que tenía como función alojar los mecanismos de comando de las barreras, las señales de tráfico ferroviario o de cambio de vías, y dar protección a la persona encargada de realizar tales operaciones.

Resultado de las funciones que iba a cumplir el personal en el edificio es su arquitectura típica y funcional de estilo inglés. Un basamento de mampostería con trabajo de ladrillos a la vista, y una parte superior construida totalmente en madera, con amplios ventanales de vidrio repartido para permitir al operario tener adecuado control visual.

Aún conserva el estilo industrial inglés

El diseño se completa con el techo de chapa a dos aguas, aleros y “agujas” de madera junto a bajadas pluviales de hierro fundido que aún se mantienen.

La prácticamente desactivación del ramal al que servía y los cambios en la modalidad de operar en estas funciones, llevaron a dejar sin uso a esta cabina que, durante años estuvo en desuso.

La Cabina de Señales guarda más de 100 años de historia

En 1994 fue restaurada y declarada de Interés Patrimonial junto a un listado de inmuebles históricos y, el 24 de abril de 2017, el entonces intendente Carlos Arroyo reinauguró la cabina dando inicio formal a las actividades de la Asociación de Fomento Barrio Estación Norte.

"En este lugar están los orígenes de la ciudad", declaraba el entonces intendente Carlos Arroyo. Lo cierto es que el lugar guarda la historia del primer barrio de Mar del Plata y hoy es un lugar de contención para muchos vecinos.