Manejaba borracho una Hilux, chocó un poste de media tensión y dejó a medio barrio sin luz

El choque ocurrió en el barrio Ciudad Jardín de Sierra de los Padres. Foto ilustrativa.

Un choque en las primeras horas de este lunes dejó a gran cantidad de hogares en luz en Sierra de los Padres. El conductor estaba alcoholizado.

El hecho ocurrió esta mañana en el interior del barrio Ciudad Jardín, en la esquina de las calles Cecilia y Mario, cuando el conductor de una camioneta Toyota Hilux negra chocó brutalmente contra una columna de hormigón que sostenía un transformador de media tensión.

Debido al fortísimo impacto, el poste, se cayó ocasionando severos daños en el tendido eléctrico y dejó sin energía a un amplio sector de Sierra de los Padres.

Edea debió reemplazar la columna de media tensión. Foto ilustrativa.

Fuentes consultadas por 0223 indicaron que el conductor intentó huir pero fue interceptado por personal policial, que descubrió que se encontraba alcoholizado. Aparentemente la camioneta tenía una chapa patente que no correspondía al vehículo.

Por otra parte, desde Edea confirmaron que por el siniestro, debieron reemplazar toda la columna para reestablecer el servicio.