Un repartidor apuñaló a otro en el pecho tras una discusión

Una violenta discusión entre dos repartidores en un centro de reparto terminó con uno de ellos internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) tras recibir una puñalada en el tórax con una tijera.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, todo sucedió en la zona de Alvarado entre Mitre e Hipólito Yrigoyen donde funciona un centro de reparto y dos repartidores discutieron por cuestiones de dinero.

Permanece internado.

“Uno de ellos agredió a la víctima de 36 años con una tijera en el pecho y escapó a bordo de una moto XR 150 mientras la víctima solicitó ayuda a personal del Comando de Patrullas”, informaron autoridades policiales.

Una ambulancia del SAME trasladó a la víctima con la herida en el tórax izquierdo y recibió las primeras curaciones en la guardia. “Al momento está sin riesgo de vida, salvo complicaciones”, agregaron.

Las actuaciones por lesiones fueron remitidas a la fiscalía en turno.