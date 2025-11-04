Apuñalaron a un joven en el pecho durante una pelea en Plaza Colón

Una salvaje pelea en la Plaza Colón terminó con un joven de 19 años apuñalado en el tórax y trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde permanece internado. Por el hecho dos hombres y una mujer fueron aprehendidos.

Fue personal del Comando de Patrullas y de la Subcomisaria Casino quienes aprehendieron a dos hombres de 31 y 35 años y una mujer de 39 quienes tras una confrontación le provocaron las heridas corto punzantes a la víctima.

Los oficiales trasladaron a los agresores a la dependencia y secuestraron un cuchillo curvo con mango de madera mientras una ambulancia del SAME trasladaba al herido al hospital donde quedó internado. “Se encuentra estable, sin riesgo de vida, pero se encuentra sedado”, informaron fuentes oficiales.

Dos de los aprehendidos.

Los tres imputados fueron notificados de la formación de una causa por lesiones leves: fueron identificados, notificados de la causa a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán y recuperaron la libertad.