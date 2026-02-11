Mar del Plata también le hace frente a la reforma laboral: "Tenemos derechos que se pueden perder"

En paralelo al tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación, organizaciones sociales y gremiales se movilizaron este miércoles por la tarde en Mar del Plata para oponerse al proyecto que impulsa el Gobierno de Javier Milei. El testimonio de los líderes de la CGT, ATE y Adum.

A partir de las 17, los diferentes grupos comenzaron a acercarse a la zona de Plaza Rocha, en la avenida Luro y 14 de Julio, para luego avanzar con una marcha hacia el centro de Mar del Plata, con carteles, banderas, cánticos y bombos.

Según informaron a este medio, se habrían alcanzado unas cuatro o cinco cuadras de manifestantes marchando por la avenida Luro, desde Bartolomé Mitre hasta Independencia.

Por su lado, en el desarrollo de la protesta en contra del proyecto de ley, el secretario de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) local, Ezequiel Navarro, consideró en diálogo con 0223 que se trata de "una movilización muy importante a lo largo y ancho del país", y resaltó que la ciudad "puede ser una vez más muestra de unidad".

Además, subrayó que la iniciativa "no trae nada bueno para los trabajadores y trabajadoras", y recordó que "quien nos quiere meter la reforma laboral, Patricia Bullrich, fue la que en 2001 le bajó el 13% a los jubilados".

"Bullrich, Sturzenegger y Caputo, los nombres se repiten y siempre perjudican a los mismos. Un fuerte rechazo a lo largo y a lo ancho del país, mientras esperamos que tengan responsabilidad aquellos legisladores que no son oficialistas para votar en consecuencia y no perjudicar a los trabajadores", remarcó el referente gremial.

Al mismo tiempo, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Mar del Plata Batán y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), José Luis Rocha, explicó que tomaron la decisión de permanecer en Mar del Plata para marchar en la ciudad, debido a que "hace muchos años se pusieron de acuerdo las tres centrales -CGT y las dos CTA- y los movimientos sociales para movilizarse en unidad, y esta no va a ser la excepción".

En concordancia a las imágenes, la catalogó como "una marcha multitudinaria por el acompañamiento de los gremios y la sociedad", y por el importante protagonismo de la UOM en el reclamo, sostuvo que entienden que "la lucha se da en la calle", por lo que "es el lugar" donde deben estar.

Del mismo modo el secretario general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum), Pedro Sanllorenti, formó parte de la manifestación y advirtió: "Lo que está en riesgo es que tengamos la posibilidad de defendernos como hasta ahora, porque existen las organizaciones sindicales, tenemos derechos que se puedan perder y hay reformas a la Ley de Contrato de Trabajo en cantidades, las que propone este proyecto".

Pero además, indicó que en caso de darle media sanción a la reforma laboral, se perdería "una perspectiva de futuro", teniendo en cuenta que "los jubilados y pensionados corren el riesgo de perder parte de sus ingresos porque van a privatizar fondos que hoy son aportes patronales para el Anses y serán destinados a un nuevo fondo destinado a que los empleadores despidan gratuitamente" .

"Es por eso que hoy, como en todo el país, aquí en Mar del Plata, las tres centrales sindicales vamos a marchar para decir no a la reforma laboral", sentenció Sanllorenti.