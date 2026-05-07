Rechazo a la eliminación de Mar del Plata de la Zona Fría: advierten por "aumentos desmedidos" en el gas

La Confederación General del Trabajo regional Mar del Plata - Batán manifestó su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional que pretende eliminar a la ciudad del régimen de Zona Fría y consideró que se trata de "una medida que implicaría un durísimo golpe al bolsillo de miles de familias marplatenses y batanenses".

De acuerdo al comunicado difundido por la CGT, alrededor de 220 mil hogares se verán afectados al dejar de percibir el descuento del 30%, mientras que los sectores más vulnerables no recibirían el 50% de bonificación.

En la misma línea, el gremio sostuvo que "la quita de este beneficio significa un aumento desmedido en las tarifas de gas en una ciudad que, por sus condiciones climáticas, necesita de este régimen diferencial para garantizar el acceso igualitario a un servicio esencial".

La CGT le hace frente al proyecto del Gobierno nacional que propone recortar el esquema de subsidios al gas.

"En una Argentina atravesada por la caída del poder adquisitivo, la pérdida de empleo y el ajuste permanente sobre los sectores populares, avanzar sobre la Zona Fría representa una decisión injusta, insensible y profundamente perjudicial para nuestra comunidad", advirtieron.

Por otro lado, recordaron que la incorporación de Mar del Plata y Batán al régimen de Zona Fría "fue el resultado de años de lucha colectiva, debates y trabajo articulado entre organizaciones sindicales, sociales, políticas y vecinales", a la vez que precisaron que la central obrera fue "una de las impulsoras de la multisectorial que promovió activamente este reclamo histórico para reparar una desigualdad evidente que sufrían miles de hogares de la región".

Asimismo, la central sindical remarcó que "Mar del Plata tiene problemas estructurales vinculados al empleo y a las condiciones sociales, por lo que quitar este beneficio agravaría aún más la situación de miles de trabajadores y jubilados", y le exigió a los legisladores nacionales que representan a la provincia de Buenos Aires "que rechacen cualquier intento de avanzar contra este derecho conquistado por nuestra comunidad".

En último lugar, la CGT convocó a todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas y vecinales a mantenerse en "estado de alerta y movilización" para defender este beneficio.