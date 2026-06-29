Vino de Berazategui a visitar a su hija y terminó en grave estado: la historia de una de las víctimas del skatepark

La llevaron a Buenos Aires para tener cerca a su familia.

A horas de cumplirse una semana de la tragedia ocurrida en la zona del Skatepark, salió a la luz la historia de una mujer de 56 años que fue trasladada durante el fin de semana en un avión sanitario. Según se supo, estaba internada en terapia intensiva en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y seguirá su atención médica en el Italiano, de Almagro.

Así salía el traslado sanitario del Aeropuerto Piazzolla.

Su historia demostró una fatídica coincidencia del destino. La mujer es oriunda de Berazategui, vino a visitar a su hija en Mar del Plata y estaba frente al skatepark el 22 de junio, tras el partido de Argentina vs Austria por el Mundial de Fútbol.

Mientras esperaba el transporte, pasó lo peor: el colectivo de la línea 532 que atropelló a varias personas, perdía el control y generaba una de las tragedias más fuertes de los últimos años. El hecho dejó como saldo el fallecimiento de Guadalupe Oriana Merlos (18 años) y todo indica que la unidad habría tenido una falla mecánica.

Los pilotos por salir de la pista.

Muchas personas quedaron atrapadas bajo el colectivo y personal de emergencias debió asistir a los múltiples heridos. Con el correr de las horas, se conoció la situación de las personas que hasta hoy permanecen internadas.

Según información a la que accedió 0223, la mujer de Berazategui regresó a Buenos Aires para continuar con su recuperación cerca de sus familiares. Tiene un pronóstico reservado, por el cual se mantiene en terapia intensiva.

El viaje, con Capital Federal como destino.

El último parte médico sobre la tragedia del skatepark

A una semana del accidente sobre la costa de Mar del Plata, los seis heridos evolucionan con distintos diagnósticos que comunicó el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). Tres de ellos presentan signos positivos aunque, hay otros dos en grave estado de salud.

"Todos los cuadros siguen igual. Los pacientes en terapia intensiva siguen graves, aunque estables, y los de sala común avanzan en su mejoría", aseguraron a 0223 fuentes extraoficiales.

Luego del traslado aéreo, en el Hospital Regional de Mar del Plata quedan cinco heridos: tres en terapia intensiva y dos en sala común.