Una semana después de la tragedia que le arrebató a su novia, Julián recibió el alta y volvió a su casa

Julián Gómez, el adolescente de 15 años que estuvo internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) tras la tragedia del skatepark, recibió el alta médica este lunes por la noche y fue trasladado en ambulancia hasta su casa, donde continuará su recuperación.

La noticia llega exactamente una semana después del brutal siniestro del lunes 22 de junio, cuando un colectivo de la línea 532 se subió a la vereda del skatepark y arrolló a una multitud. En ese episodio que conmocionó a toda la ciudad, Julián sufrió múltiples heridas en el rostro y una fractura en el brazo, y tuvo que despertar de la internación con la peor de las noticias: su novia, Guadalupe Merlos, había fallecido en el acto.

El camino de Julián hacia la recuperación estuvo marcado también por otro episodio de dolor: mientras convulsionaba en el piso junto a Guadalupe, un sujeto simuló auxiliarlo para robarle el celular, la campera y las zapatillas. El teléfono concentraba los últimos recuerdos con su novia, por lo que su familia lanzó un desesperado pedido público para recuperarlo. Días después, la Justicia identificó al acusado y allanó su domicilio.

Julián consiguió recuperar el teléfono que le robaron, que contiene los últimos recuerdos con su novia, Guadalupe.

El alta de Julián es una de las pocas buenas noticias que dejó una semana que Mar del Plata no olvidará fácilmente. Este lunes también se conoció que una de las víctimas de la tragedia fue trasladada en vuelo sanitario a su ciudad de origen, Berazategui, para continuar su tratamiento cerca de su familia. Sin embargo, las tres personas que permanecen internadas en terapia intensiva mantienen un pronóstico reservado.

"Queda una larga recuperación, pero ya tenemos al flaco en casa de nuevo", celebró su prima Lourdes en comunicación con este medio, al confirmar la noticia de que recibió el alta médica.

Se negó a declarar el acusado de robar el celular a víctima de la tragedia del skatepark

Por su lado, el sujeto de 23 años acusado de sustraerle el celular a Julián se negó a declarar en Tribunales y seguirá en libertad, mientras avanza la causa por hurto calamitoso.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el imputado se entrevistó con miembros de la defensa oficial y no quiso dar su versión de los hechos ante el fiscal Carlos Russo.

Una semana después de la tragedia, Julián recibió el alta y ya se encuentra en su casa.

Tal como adelantó este medio, el domingo a la mañana personal policial allanó su casa en la calle Finochietto al 600 y secuestró otros dos celulares y las prendas de vestir que usaba el día del hecho de acuerdo a los registros de las imágenes de las cámaras de seguridad.

El joven está imputado de hurto calamitoso, un delito que registra una pena máxima en expectativa de seis años de prisión. En virtud de la calificación, no se pidió la conversión de la aprehensión en detención.