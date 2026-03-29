Incendio en una refinería del Parque Industrial de Pilar: un operario murió y otro resultó herido

Un operario murió y otro resultó herido este sábado por la tarde tras un incendio en una planta del Parque Industrial Pilar, en un hecho que movilizó a múltiples dotaciones de bomberos y equipos de emergencia.

El siniestro se inició en una empresa dedicada a la refinación de petróleo y al tratamiento de residuos especiales, ubicada en la intersección de las calles 5 y 8 del complejo fabril. Según trascendió, el fuego habría comenzado en un camión cisterna mientras se realizaban tareas de descarga de combustible.

Las llamas se propagaron rápidamente y afectaron por completo el vehículo, generando una situación de alto riesgo por la presencia de sustancias altamente inflamables en el predio. Como consecuencia, un camionero falleció en el lugar, mientras que otro trabajador sufrió quemaduras y signos de intoxicación por inhalación de humo.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde permanece internado bajo observación médica. En tanto, bomberos de Pilar, junto a dotaciones de Presidente Derqui y Del Viso, lograron controlar el incendio tras un intenso operativo que se extendió durante varios minutos.

Una vez sofocado el foco principal, los equipos continuaron con tareas de enfriamiento sobre los tanques de almacenamiento de aceite, gasoil y nafta para evitar una eventual propagación o nuevas explosiones.

La planta afectada desarrolla actividades vinculadas a la elaboración y comercialización de combustibles, además del transporte y regeneración de hidrocarburos, lo que incrementó la complejidad del operativo.

Las causas del incendio aún no fueron determinadas y son materia de investigación. Las autoridades buscan establecer las condiciones en las que se produjo el episodio que derivó en una víctima fatal y reavivó la preocupación por la seguridad en áreas industriales con materiales peligrosos.